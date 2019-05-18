إيران تراهن على أزمة نفط عالمية لتجنب الحرب مع ترامب

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تسعى إيران لتدويل أزمتها الحالية، وذلك عن طريق اللعب على وتر انخفاض الإمدادات العالمية من النفط خلال الفترة المقبلة، وهو ما قد يستدعي التدخل السياسي لبعض الدول

بدا واضحًا أن المساعي الدبلوماسية الأوروبية والروسية لاحتواء التوترات المتصاعدة في منطقة الخليج لم تُسفر عن أي جديد، لا سيما أن الجانبين واصلا العمل على إمكانية حدوث صدام ومواجهة عسكرية في منطقة الخليج العربي. وعلى الرغم من تأكيدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوزير الدفاع بالإنابة باتريك شاناهان أن التحركات الأخيرة ليست بغرض الصدام العسكري أو الحرب، فإن إيران تنظر في الوقت الحالي في كل الكروت التي تمتلكها للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى المجتمع الدولي كاملا.

ونفلت صحيفة الجارديان البريطانية، تصريحات مسؤول عسكري إيراني رفيع المستوى، بأن الصواريخ الإيرانية يمكن أن تضرب بسهولة السفن الأمريكية في الخليج، مشددًا على أن أي صراع عسكري في تلك المنطقة سيُهدد إمدادات الطاقة العالمية. إيران تضع خططا عسكرية لإنقاذ الحوثيين من الانهيار.. و«الأمير» كلمة السر ومع

ونفلت صحيفة الجارديان البريطانية، تصريحات مسؤول عسكري إيراني رفيع المستوى، بأن الصواريخ الإيرانية يمكن أن تضرب بسهولة السفن الأمريكية في الخليج، مشددًا على أن أي صراع عسكري في تلك المنطقة سيُهدد إمدادات الطاقة العالمية. إيران تضع خططا عسكرية لإنقاذ الحوثيين من الانهيار.. و«الأمير» كلمة السر ومع تصاعد التوترات أمس الجمعة، ألقت طهران باللوم على الولايات المتحدة في التوترات الإقليمية المتصاعدة، والتي يخشى بعض مسؤولي المخابرات الغربية أن تؤدي إلى صراع عسكري مفتوح في المنطقة.

وسلطت الصحيفة الضوء على بعض تصريحات مسؤولي إيران خلال التوترات المتصاعدة، والتي أظهرت بالفعل أن هناك توجها إيرانيا للرهان على الأزمة العالمية المتوقعة في حركة تجارة النفط خلال الفترة المقبلة، وذلك حال اندلاع مواجهات عسكرية بتلك المنطقة. Advertisements وقال صالح جوكار، نائب قائد الحرس الثوري: "إذا حدثت حرب، فسوف تعاني إمدادات الطاقة في العالم"، مشيرًا إلى أن صواريخ إيران قصيرة المدى يمكن أن تصل بسهولة إلى السفن الحربية الأمريكية الموجودة حاليا في الخليج العربي".

ولاحظت الصحيفة أن الإيرانيين يحاولون تسيير الصراع في طريق الأزمة الدولية الناتجة عن نقص إمدادات النفط، خاصة أن مضيق هرمز الامتداد المائي للخليج، يشهد 30% من حركة النفط العالمية. إيران تهدد من يمس حصتها بسوق النفط.. وترامب يلجأ للسعودية وفي هذا السياق، قال القادة العسكريون الإيرانيون إن سياسة "أقصى ضغط" التي تتبعها إدارة ترامب، والتي تشمل فرض عقوبات مشددة على اقتصاد طهران والانسحاب من الاتفاق النووي، فرضت رد فعل لا مفر منه، وذلك في محاولة لتبرير ما يمكن أن تقوم به إيران خلال الفترة الحالية بمضيق هرمز إذا ما اندلعت الحرب.

الخنق الاقتصادي على وجه الخصوص يسبب صعوبات داخل إيران ويضغط على قدرتها الخاصة بالحفاظ على شبكة وكلاء إقليمية كانت ركيزة أساسية لتوقعات سياستها الخارجية، حسب ما جاء في الصحيفة البريطانية.

وقبل التصعيد الأخير، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن أجزاء من البلاد تواجه أشد حالات النقص منذ ذروة الحرب العراقية الإيرانية. الضغوط السياسية والاقتصادية التي تعانيها إيران في الوقت الحالي، والتي لم تكن وليدة التوترات الأخيرة، ربما زرعت في أفكار النظام الحاكم في طهران رغبة التفكير بكل الكروت والوسائل المتاحة للتأثير على الرأي العام العالمي ودعوته للتدخل السياسي في الأزمة. وقالت الجارديان إن هدف إيران بإشراك العديد من الأطراف السياسية والقوى العالمية في أزمتها الحالية، ربما لن يكون واقعيا بدون أزمة فعلية في نقص إمدادات النفط، وتحديدًا تلك التي تمر عن طريق مضيق هرمز الأكثر استقبالًا للنفط بالعالم. هل تجر إيران روسيا لصدام عسكري مباشر مع أمريكا؟ ويعد المضيق الذي تُطل عليه إيران، هو المتحكم في أكثر من 18 مليون برميل نفط يوميا يمرون من خلاله لتغذية ما يقرب من 40 دوليا في آسيا وأوروبا، كما أنه مصدر حيوي لتصدير إنتاجية 8 دول في منطقة الخليج، من بينها إيران.

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