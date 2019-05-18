انت الان تتابع في مثل هذا اليوم.. أعلنت بريطانيا الحرب على فرنسا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

في مثل هذا اليوم 18 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1803: بريطانيا تعلن الحرب على فرنسا بسبب تدخل نابليون بونابرت في شؤون إيطاليا وسويسرا. وفي عام 1000: أخذ البيعة لعبدالرحمن الداخل مؤسس الخلافة الأموية في الأندلس. وفي عام 1291: المماليك يسيطرون على مدينة عكا الفلسطينية بعد طرد الصليبيين منها. وفي عام 1910: الأرض تمر بمدارها بذيل المذنب هالي.

وفي عام 1920: وقوع معركة حمض بين قوات الشيخ سالم المبارك الصباح بقيادة دعيج بن سليمان والإخوان بقيادة فيصل بن سلطان الدويش في حمض في شمال قرية العليا.وفي عام 1961: بدأ استعمال الدينار الكويتي بدلا من الروبية الهندية كعملة رسمية في الكويت.وفي عام 1965: سوريا تنفذ حكم الإعدام بحق الجاسوس إيلي كوهين لادانته

وفي عام 1920: وقوع معركة حمض بين قوات الشيخ سالم المبارك الصباح بقيادة دعيج بن سليمان والإخوان بقيادة فيصل بن سلطان الدويش في حمض في شمال قرية العليا. وفي عام 1961: بدأ استعمال الدينار الكويتي بدلا من الروبية الهندية كعملة رسمية في الكويت. Advertisements وفي عام 1965: سوريا تنفذ حكم الإعدام بحق الجاسوس إيلي كوهين لادانته بالتجسس لصالح إسرائيل. وفي عام 1974: الهند تنجح في أول تفجير نووي لها تحت عنوان ابتسامة بوذا وتصبح بذلك سادس دولة نووية بالعالم بعد الولايات المتحدة والإتحاد السوفييتي وفرنسا وبريطانيا والصين. وفي عام 2004: سونيا غاندي تتنازل عن رئاسة الحكومة الهندية بعد فوزها المفاجئ في الانتخابات البرلمانية. وفي عام 1836: ولد عبده الحامولي، موسيقي مصري. وفي عام 1995: توفيت إليزابيث مونتغومري، ممثلة أمريكية.

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