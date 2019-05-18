انت الان تتابع حزب العمال البريطاني يريد إدراج تصويت شعبي في مسودة اتفاق الخروج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي

قال كير ستارمر المتحدث باسم شؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي في حزب العمال البريطاني المعارض يوم السبت إن الحزب يريد إدراج تصويت شعبي في مسودة اتفاق الحكومة للخروج من الاتحاد الأوروبي عند طرحها على أعضاء مجلس العموم مجددا في الشهر المقبل.

وبعد الفشل في الحصول على موافقة البرلمان ثلاث مرات على اتفاق رئيسة الوزراء تيريزا ماي للانفصال عن الاتحاد، ستعرض الحكومة مسودة الاتفاق، على البرلمان للتصويت في مطلع يونيو حزيران.

Advertisements

وقال ستارمر لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ”ينبغي أن تدرس الحكومة بجدية إدراج تصويت شعبي مع المسودة للخروج من الأزمة“.

وأضاف ”لكن ما لا يمكننا فعله هو كسب أسبوع آخر من الوقت وهو ما كانت رئيسة الوزراء تفعله لشهور“.