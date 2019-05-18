أميركا قد تقلص بعضا من القيود المفروضة على هواوي

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty شعار هواوي

وأضافت المتحدثة أن الوزارة قد تصدر قريبا ترخيصا عاما مؤقتا لإعطاء الشركات والناس الذين لديهم أجهزة من هواوي فرصة للحفاظ على مصداقية شبكات اتصالاتهم وأجهزتهم.

وقالت المتحدثة إن الترخيص العام المحتمل لن يسري على المعاملات الجديدة وسيستمر 90 يوما.

ولم يرد متحدث باسم هواوي بشكل فوري على طلب للتعليق.

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وكانت وزارة التجارة قد أضافت هواوي يوم الخميس إلى قائمة بأسماء شركات يحظر عليها القيام بصفقات مع الشركات الأميركية دون ترخيص.

وتحدد القائمة أسماء شركات يعتقد أنها متورطة في أنشطة تتعارض مع مصالح الأمن القومي أو السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وقد يكون من بين المستفيدين المحتملين للترخيص المؤقت شركات خدمات الإنترنت والهواتف المحمولة في المناطق التي بها عدد قليل من السكان مثل وايومنغ وشرق أوريغون والتي قامت بشراء معدات للشبكات من هواوي في السنوات الأخيرة.