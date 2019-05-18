اتحاد بلديات دير الأحمر يطالب بأقسى العقوبات بحق الأسمر

استنكر رئيس ​اتحاد بلديات دير الأحمر​ المحامي جان فخري، باسم اتحاد بلديات منطقة دير الأحمر وبلدياتها ومخاتيرها وفاعلياتها وأهالي منطقة دير الاحمر، في بيان "ما صدر من إساءة على لسان ​بشارة الأسمر​، بحق غبطة البطريرك الراحل ​مار نصرالله بطرس صفير​". وأشار الى ان الاسمر تناول أيقونة ​الكنيسة المارونية​ مثلث الرحمات الكاردينال البطريرك مار نصرالله بطرس صفير، بطريقة بعيدة كل البعد عن الأخلاقيات الدينية والإنسانية والعمالية، مستفزا مشاعرنا، مطالبا باتخاذ أقسى العقوبات بحقه".

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