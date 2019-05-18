ضاهر: الموازنة بشكلها المطروح حاليا لا تؤسس لإصلاح حقيقي

استغرب عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ميشال ضاهر في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي "الإصرار من الطبقة السياسية على إدارة المرافق العامة انطلاقا من نظريات ولى عليها الزمن ومن سياسات أثبتت فشلها الذريع وذلك على حساب شراكة فعالة ومستدامة بين القطاع العام والخاص".
واضاف: "الموازنة بشكلها المطروح لا تؤسس لإصلاح حقيقي، لاسيما في ظل غياب الرؤية الاقتصادية والاستثمارية".
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