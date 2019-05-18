شدّد الوزير السابق أشرف ريفي، على أنّ "الإساءة ببذاءة وخفّة للبطريرك الماروني الراحل الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير لا تمسّ قيمته وذكراه، لكنّها تُسقِط عن المسيء أهليّة إدارة الشأن العام".
وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "قامة البطريرك صفير أرفع وأكبر من أن تُطال".
وكان قد انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو يتضمّن كلامًا مسيئًا موثّقًا بالصوت والصورة لرئيس "الإتحاد العمالي العام" بشارة الأسمر، يتعرّض فيه للبطريرك صفير باستهزاء. بعدها، أكّد الأسمر "أنّني أكنّ للبطريرك صفير جزيل الاحترام، وما قلته ليس سوى زلّة لسان، وأملك الجرأة للإعتذار عنها".
كانت هذه تفاصيل خبر ريفي: الإساءة ببذاءة وخفة للبطريرك صفير تُسقط عن المسيء أهلية إدارة الشأن العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.