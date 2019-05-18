ريفي: الإساءة ببذاءة وخفة للبطريرك صفير تُسقط عن المسيء أهلية إدارة الشأن العام

شدّد الوزير السابق ​أشرف ريفي​، على أنّ "الإساءة ببذاءة وخفّة للبطريرك الماروني الراحل الكاردينال ​مار نصرالله بطرس صفير​ لا تمسّ قيمته وذكراه، لكنّها تُسقِط عن المسيء أهليّة إدارة الشأن العام".

وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "قامة البطريرك صفير أرفع وأكبر من أن تُطال".

وكان قد انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو يتضمّن كلامًا مسيئًا موثّقًا بالصوت والصورة لرئيس "الإتحاد العمالي العام" بشارة الأسمر، يتعرّض فيه للبطريرك صفير باستهزاء. بعدها، أكّد الأسمر "أنّني أكنّ للبطريرك صفير​ جزيل الاحترام، وما قلته ليس سوى زلّة لسان، وأملك الجرأة للإعتذار عنها".