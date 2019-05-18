نقابة اطباء بيروت تستنكر المس بالمقامات الروحية

استنكرت ​نقابة الاطباء​ في ​بيروت​ في بيان "الكلام الصادر بحق المقامات الدينية والروحية، التي لا يجوز المس بها تحت اي مسمى او التعرض لها بعبارات لا تمت الى القيم بأي صلة".

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