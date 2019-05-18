أمن الدولة توقف عصابة ترويج مخدرات في الدكوانة

أوفقت المديرية العامة لأمن الدولة في اطار عملها المستمر في مكافحة آفة المخدرات، كلا من اللبنانيين (ح.ش) و (م.خ) و (م.أ) والسوري (أ.ح) أثناء قيامهم بترويج المخدرات في محلة الدكوانة، مستخدمين سيارة نوع هيونداي، وضبطت بحوزتهم كمية من المخدرات موضبة في مظاريف.
وبناء لاشارة القضاء، تم تفتيش منزل السوري الموقوف وضبط بداخله 71 مظروفا من المخدرات موزعة بين الماريجوانا والسيلفيا والكوكايين وباز الكوكايين وكمية من حبوب الكابتاغون وحبوب أخرى مخدرة من عدة أصناف، وتبين وجود بلاغ خلاصة حكم بجرم مخدرات بحق اللبناني (م.خ) ومذكرة توقيف بجرم دعارة بحق اللبناني (م.أ) فيما السوري (أ.ح) لا يملك أوراقا ثبوتية ومقيم في لبنان بصورة غير شرعية.
أودع الموقوفون مع المضبوطات القضاء المختص بواسطة مكتب مكافحة المخدرات المركزي بناء لإشارته.
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