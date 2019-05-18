معوض ينوّه بتحرك القضاء السريع ويطالب بالتشدد بعقوبة الأسمر

نوّه النائب ​ميشال معوض​ عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، "بسرعة تحرك ​القضاء​ والضابطة ​العدلية​ في قضية التطاول الساقط على البطريرك صفير" منشداً القضاء بالتشدد في العقوبة بحق ​بشارة الأسمر​ وعدم التجاوب مع أي تدخلات سياسية،" كما أصرّ "على ضرورة إقالته من رئاسة ​الاتحاد العمالي العام​".

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