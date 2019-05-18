رئيس اتحاد النقابات العمالية للخدمات العامة يعلق عضويته بالاتحاد العمالي

علق رئيس اتحاد النقابات العمالية للخدمات العامة عضو هيئة مكتب ​الاتحاد العمالي​ العام انطون انطون عضويته في الاتحاد العمالي، وقال في بيان "التزاما لقيمي ​المسيحية​، ورفضا للكلام المسيء من رئيس ​الاتحاد العمالي العام​ بحق أيقونة ​لبنان​ المثلث الرحمات غبطة البطريرك مار نصرالله بطرس صفير، أعلن تعليق عضويتي في هيئة مكتب الاتحاد العمالي العام واتحاد النقابات العمالية للخدمات العامة في لبنان".

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو يوجه خلاله رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، كلاما مسيئا للبطريرك الراحل مار نصرالله بطرس صفير.