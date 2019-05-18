وديع الخازن اتصل بالقاضي قبلان واثنى على خطوة توقيف الأسمر

"إتصل رئيس ​المجلس العام الماروني​ الوزير السابق ​وديع الخازن​ من ​الولايات المتحدة الأميركية​، بالنائب العام التمييزي بالإنابة القاضي عماد قبلان مثنياً على الخطوة الإجرائية التي إتخذتها ​النيابة العامة​ بوجه رئيس ​الإتحاد العمالي العام​ بشارة كريم الأسمر بعد كلامه المُسيء عن مثلث الرحمة البطريرك صفير، والذي أدّى إلى توقيفه وصولاً إلى إحقاق الحق، وحفاظاً على كرامة البطريركة المارونية المتمثلة بغبطة البطريرك ​مار بشارة بطرس الراعي​ وكرامة كلّ اللبنانيين."

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