الموسوي التقى وفدا من الدفاع المدني ببعلبك- الهرمل: سندافع عن حقوقهم

أكّد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​ابراهيم الموسوي​، أنّ "رجال ​الدفاع المدني​ ومراكز البقاع بعلبك- الهرمل، هم في أهمّ قطاع حيوي وخطير يهتمّ بإنقاذ أرواح الناس وممتلكاتهم وأرزاقهم. هم يطالبون ألّا يبقى وضعهم معلّقًا كما هو حالهم منذ سنوات، هم يطالبون أن يعرفوا عدد الّذين سيتمّ تثبيتهم في الدفاع المدني".

ولفت خلال لقائه وفدًا من رؤساء مراكز وعناصر الدفاع المدني في محافظة ​بعلبك الهرمل​، يمثّلون 22 مركزًا، وذلك في مكتب تكتل "نواب بعلبك الهرمل"، إلى أنّهم "شباب بعمر الورود كانت لديهم الفرصة أن ينتقلوا وأن يعملوا في قطاع آخر، إلّا انّهم بقيوا مواظبين وموجودين ودائمًا على السمع كما يُقال، من أجل أن يطفئوا ​الحرائق​ الّتي تضرب المزروعات والبساتين والأبنية".

وأوضح الموسوي أنّ" هؤلاء العناصر وصلوا الآن إلى نقطة اللاعودة، هم يناشدوننا. لقد جاؤوا إلى مركز تكتل بعلبك الهرمل في كتلة "الوفاء للمقاومة"، ليناشدوا المسؤولين ويناشدوننا بالتالي أن نرفع مطالبهم إلى الجهات الحكوميّة المختصّة كي يتوصّلوا إلى حقوقهم".

وركّز على أنّ "كلّ العاملين في الدفاع المدني في بعلبك الهرمل متطوّعون، وحتّى رؤساء المراكز أصبح مستحقًّا منذ زمن بعيد أن يكونوا في عداد المثبتين، وهذا أمر مستحقّ خارج كلّ الكلام في موضوع ​الموازنة​ والحقوق وعدمها، وهذا حقّ مزمن". وشدّد على "أنّنا لن نألو جهدًا في سبيل الدفاع عن حقوق ومطالب الدفاع المدني الّذي يدافع عن كلّ المواطنين بكلّ المناطق، وسنقوم بكلّ ما يلزم في هذا الصدد".