رئيس تجمع الصناعيين في البقاع يطالب وزير العمل بإقالة الأسمر

طالب رئيس ​تجمع الصناعيين​ في ​البقاع​ نقولا ابو فيصل، وزير العمل كميل ابو سليمان باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة واقالة بشارة الاسمر. وذكر ابو فيصل في بيان، ان "عملا بالمادة 132 من ​قانون العمل​ التي تحظر على النقابات القيام بأي نشاط يمس الوحدة الوطنية، وبما ان المدعو ​بشارة الأسمر​ يدعي تمثيل النقابات العمالية، وبما ان كلامه المهين بالأمس فيه تطاول على مقام وطني وديني كبير، اعني به البطريرك الراحل الكاردينال ​مار نصرالله بطرس صفير​، ويمس بالوحدة الوطنية ويعتبر اهانة إلى ​لبنان​ الدولة والى كل اللبنانيين، لذا فإن هذا السلوك المرفوض شكلا ومضمونا يحتم اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة وإقالة بشارة الأسمر من مركزه ومحاكمته وفقا للأصول القانونية".

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