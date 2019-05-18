تجمع المساعدين القضائيين يعلن الاعتكاف الشامل والمفتوح عن العمل بدءا من الإثنين

أصدر "تجمع المساعدين القضائيين في ​لبنان​"، بيانا اعلن فيه ان "إستكمالا للخطوات التي بدأ بها ​المساعدون القضائيون​، وفي أجواء الحديث مجددا عن المساس بحقوقنا وكرامتنا ومكتسباتنا بما يهدد لقمة عيشنا، عدا عن النية في اقتطاع بعض التقديمات وإلغاء بعضها الآخر، وحيث أن التمادي بتجاهل صرختنا ووجعنا من شأنه إلحاق بالغ الأذى بنا وبعائلاتنا وصولا إلى الأداء الوظيفي، وتماشيا مع قرار السادة ​القضاة​ بالإستمرار في اعتكافهم عن العمل الى حين تحقيق المطالب، قررنا نحن المساعدون القضائيون في كل لبنان الإعتكاف عن العمل اعتكافا شاملا ومفتوحا بدءا من يوم الإثنين المقبل 20 أيار، معتذرين عن عدم قبولنا أي مراجعة باستثناء ما يتعلق بالمهل والموقوفين، وفي ضوء ما قد يطرأ من تطورات يبنى على الشيء مقتضاه".

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