واشنطن بوست:مقتل 18 شرطيا وإصابة 14 آخرين جنوب أفغانستان بغارة أميركية

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين محليين وشيوخ في ولاية ​هلمند​ جنوب ​أفغانستان​، تأكيدهم مقتل 18 شرطيًا وإصابة 14 آخرين جراء غارة جوية نفذتها ​الولايات المتحدة​ على منطقة في محيط مركز الولاية، في مدينة لشكر كاه، والتي اندلعت فيها مواجهات عنيفة بين ​قوات الأمن​ ومسلحي حركة "طالبان" الذين بدأوا تقدمهم في آذار الماضي.

من جانبهم، أعلن مسؤولون أفغان في العاصمة كابل حصيلة مختلفة، متحدثين عن ثمانية قتلى بين عناصر الأمن، مؤكدين فتح تحقيق في الحادث الذي وقع خلال ​اشتباكات​ على طريق كابل-قندهار.

من جهته، أكد المتحدث باسم بعثة المستشارين العسكريين الأميركيين في أفغانستان ديف باتلر في بيان له سقوط قتلى بين عناصر الأمن وبين مسلحي "طالبان" على حد سواء جراء الحادث، دون الكشف عن عدد الضحايا، وحمّل ​الجيش الأفغاني​ المسؤولية عن الحادث.

وأوضح الضابط الأميركي أن العسكريين الأفغان طلبوا إسنادًا جويًا من الأميركيين، وقالوا إن المنطقة خالية من أي قوات حليفة، ما أدى إلى "الحادث المأساوي".

وسبق أن قتل 5 جنود أفغان على الأقل وأصيب 10 آخرون في آذار الماضي بولاية أروزكان وسط البلاد جراء غارة أميركية، وأعلنت ​وزارة الدفاع الأفغانية​ أن سبب الحادث يعود إلى "سوء التنسيق".