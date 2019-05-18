عباس يتسلم رسالة من بوتين تدعم الشرعية الدولية

أفادت وكالة "وفا" ال​فلسطين​ية بأن الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​ تسلم رسالة من الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ أكد فيها دعم ​روسيا​ للشرعية الدولية.

وأوضحت الوكالة أن الرسالة نقلها إلى عباس ​السفير الروسي​ حيدر أغانين الذي استقبله الرئيس الفلسطيني بمقر الرئاسة في ​رام الله​، وجاء مودعًا بمناسبة انتهاء مهام عمله لدى فلسطين.

وأعرب الرئيس الروسي في رسالته، بحسب الوكالة، عن "قلق روسيا من أي محاولات لتجاوز المبادئ الأممية والقانون الدولي".

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أشارت الوكالة إلى أن الرسالة جاءت ردًا على رسالة وجهها عباس للرئيس الروسي سابقا.

وأضافت "وفا" أن عباس أعرب للسفير الروسي عن "شكر وتقدير ​الشعب الفلسطيني​ لروسيا رئيسًا وحكومة وشعبًا على دعمهم المتواصل" لشعب فلسطين و"نصرة قضيته، وحرص القيادة الفلسطينية على تعزيز العلاقات التاريخية لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين".

وكان المتحدث باسم ​الكرملين​ ​دميتري بيسكوف​ قد أكّد أمس أن الجانبين الروسي والفلسطيني يدرسان إمكانية إجراء لقاء بين بوتين وعباس في حزيران المقبل في العاصمة الطاجيكية دوشنبه.