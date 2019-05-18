محكمة إيرانية تؤيد حكم إعدام رجل قتل أميركية

ذكرت صحيفة إيران الرسمية أن "المحكمة العليا الإيرانية أيدت حكم الإعدام الصادر بحق إيراني متهم بقتل امرأة أميركية قبل سبعة أعوام لسرقة سيارتها"، موضحة أنه "تم الإبلاغ باختفاء القتيلة، وهي أم لثلاثة أطفال وتدعى تيريزا فيرجينيا، في عام 2012 بعدما سافرت إلى إيران لزيارة أسرة زوجها الإيراني".
وأشارت الصحيفة إلى أن "الشرطة ألقت القبض على اثنين من المشتبه بهما وكان عمرهما 20 و21 عامًا حينها باستخدام تسجيلات كاميرات مراقبة تلفزيونية كشفت وجودهما في محطة وقود ومعهما سيارتها. واعترف أحدهما بأنه خنق المرأة واستولى على سيارتها ونقودها بينما اعترف الآخر بمساعدته".
وتؤكد منظمة العفو الدولية أن عدد أحكام الإعدام في إيران انخفض إلى النصف في عام 2018 بعد تعديلات في قوانين مكافحة المخدرات لكنها لا تزال في المرتبة الثانية عالميًا بعد الصين بمعاقبة ما لا يقل عن 253 متهما بالإعدام.
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