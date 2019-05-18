وزير الاتصالات الإيراني: يبدو لي أن ترامب خائف من ظلّه

أعرب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني محمد جواد آذري عن اعتقاده أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، "خائف من ظله" وذلك ردا على تعليق أكد فيه ترامب أن إيران "لا تعرف ما يجري بالفعل".
وكتب الوزير محمد جواد آذري، في تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه "يبدو لي أن ترامب خائف من ظله، ويجب على [email protected] (البرنامج الإخباري الصباحي المشهور في الولايات المتحدة) أن يعد برامج تعليمية له حول المستشارين المجانين ستيف بانون، جون بولتون، جاريد كوشنر، وستيفن ميلر… يعرف كل شخص من أين تأتي الأخبار المزيفة".
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