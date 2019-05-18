سوريا: تأجيل استئناف الرحلات الجوية العراقية إلى دمشق لأجل غير مسمى

محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق - (د ب أ):

أعلنت وزارة النقل السورية اليوم السبت تأجيل رحلة الطائرتين التابعتين للخطوط الجوية العراقية إلى مطار دمشق الدولي واللتين كانتا مقررتين اليوم حتى إشعار آخر وذلك بناء على قرار تلقته من الجانب العراقي.

وقال مصدر في وزارة النقل للوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) إن شركة الخطوط الجوية العراقية "أبلغتنا أنها قررت تأجيل رحلة الطائرتين اللتين كان من المقرر وصولهما اليوم الساعة الخامسة مساء لاستكمال بعض الإجراءات الإدارية والتنظيمية بين الشركة ومؤسسة الطيران المدني السوري".

وكانت وزارة النقل السورية أعلنت الخميس الماضي استئناف الرحلات الجوية العراقية إلى مطار دمشق الدولي، بداية من اليوم، وذلك بعد 8 سنوات من التوقف.