حريق محدود في النادي الأهلي بالجزيرة والحماية المدنية تسيطر عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق محدود اندلع بمقر النادي الأهلي فرع الجزيرة، اليوم السبت. تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من داخل ملعب مختار التتش بالنادي الأهلي. تم الدفع بسيارتي إطفاء، وتبين نشوب حريق محدود في ملعب مختار التتش بعدما اشتعلت النيران في بعض النفايات المتكدسة خلف بوابة دخول الجماهير الرئيسية للملعب، وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران وأخمدوا الحريق دون إصابات.

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