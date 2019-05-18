تعيين رئيس جديد لجهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني

في ظل التوتر والتصعيد المستمرين بين إيران والولايات المتحدة، أعلن الحرس الثوري، اليوم السبت، عن تغييرات جديدة في جهاز الاستخبارات التابع له.
وأفاد مراسلنا بأنه تم تعيين، حسين طائب، رئيسا جديدا لجهاز استخبارات الحرس الثوري، واللواء حسن محققا نائبا له.
وتأتي هذه الخطوة بعد يوم
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