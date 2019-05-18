زلزال بقوة 5.6 ريختر قبالة ساحل جزيرة جاوة الإندونيسية



أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن زلزالا بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، ضرب اليوم السبت قبالة ساحل جزيرة جاوة

الإندونيسية.وأظهرت بيانات الهيئة على موقعها الإلكتروني أن الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 01:51بتوقيت جرينتش، ووقع مركزها على بعد 187 كيلومترا جنوب مدينة سندانج ساري غربي جزيرة جاوة، وعلى عمق 10 كيلومترات.ولم ترد تقارير فورية عن سقوط ضحايا أو أضرار.