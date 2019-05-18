أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة أن معاناة الطفلة عائشة اللولو (5 أعوام) وحرمانها من مرافقة والديها لها أثناء علاجها تجسد ظلم الاحتلال الإسرائيلي ومعاناة الشعب الفلسطيني بأسره.
وقالت الكيلة - في بيان صحفي، اليوم السبت، تعليقا على وفاة الطفلة في قطاع غزة بعد رحلة علاجها في القدس وهي بعيدة عن والديها - "كيف لطفلة أن تسافر وحيدة عبر الحواجز الإسرائيلية دون مرافقة أم
وأشارت إلى أن عائشة خاضت معركة المرض وحيدة مما يتناقض مع الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق الطفل والحق في الصحة والوصول إلى الخدمات الصحية بشكل آمن.. مطالبة جميع المنظمات الدولية ودول العالم الحر بالتدخل للسماح لمرافقي المرضى من قطاع غزة، خاصة الأطفال، بالسفر معهم لوقف تكرار قصص أخرى كقصة عائشة، والتي سبقتها عشرات المواقف المشابهة.
جدير بالذكر أن الطفلة عائشة اللولو كانت قد غادرت مشافي القدس قبل أسبوعين من وفاتها، ورقدت في مستشفى الرنتيسي وتوفيت هناك.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة الفلسطينية: حرمان الطفلة عائشة من العلاج برفقة والديها تجسد معاناة الشعب تحت الاحتلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.