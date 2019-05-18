البحرين تطالب مواطنيها الموجودين في إيران والعراق بالمغادرة فورًا

طالبت مملكة البحرين جميع مواطنيها المتواجدين في إيران والعراق بالمغادرة فورًا، ضمانًا لأمنهم وحفاظًا على سلامتهم.
وأهابت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان
أيضا، نظرًا للأوضاع غير المستقرة التي تشهدها المنطقة والتطورات الخطيرة والتهديدات القائمة، وما تحمله من مخاطر كبيرة على الأمن والاستقرار، مشددة على ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر.
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