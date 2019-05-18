وزارة النقل السورية: تأجيل استئناف رحلات الطيران العراقي بسبب مشاكل إدارية

قالت وزارة النقل السورية، اليوم السبت، إن رحلات الخطوط الجوية العراقية إلى دمشق التي كان من المقرر استئنافها اليوم السبت بعد انقطاع بدأ مع اندلاع الأحداث في سوريا عام 2011

تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى.وأوضحت الوزارة السورية ، أن الرحلتين اللتين كان من المقرر إجراؤهما اليوم تأجلتا بسبب مشاكل إدارية بينالطيران المدني السوري والخطوط الجوية العراقية.ولم تقدم الوزارة المزيد من التفاصيل.وفي وقت سابق اليوم، تلقت وزارة الخارجية السورية بلاغا من السفارة العراقية بدمشق بتأجيل رحلة طائرتين تابعتين للخطوط الجوية العراقية كان من المقرر وصولهما إلى دمشق اليوم، إلى إشعار آخر.