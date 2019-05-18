غدا استئناف المفاوضات بين الانتقالي السوداني وقوي التغيير

ذكرت قناة روسيا اليوم في نبأ عاجل لها منذ قليل اليوم السبت،أن المجلس العسكري الانتقالي في السودان يعلن استئناف المفاوضات مع قوى الحرية والتغيير غدا الأحد.

وتنتهي مساء اليوم المهلة التي أعلنها رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق عبد الفتاح البرهان، ، والخاصه بتعليق المفاوضات مع قادة الاحتجاج لمدة 72 ساعة،

ووفق موقع العربيه أنه من المتوقع أن يجتمع المجلس الانتقالي مساء ليقرر توجيه الدعوة إلى قوى الحرية والتغيير لتحديد موعد جديد للمفاوضات، لا سيما بعد تنفيذ القوى المعارضة

لمعظم المطالب، ولعل أهمها إزالة المتاريس في محيط الاعتصام أمام مقر القيادة العامة في الخرطوم.

كمايوجد بعض المعترضين على الاتفاق الذي حصل بين المجلس الانتقالي وقوى الحرة والتغيير، لا سيما من عدد من الحركات الإسلامية وبعض الحركات المسلحة أيضاً.ومن المتوقع خروج مسيرة عصر السبت احتجاجاً على "اقصاء" الاتفاق المذكور لبعض الشرائح في السودان، بحسب زعمهم.

Advertisements

يذكر أن مصادر سودانية كانت رجحت ، استئناف المفاوضات بين الطرفين،

في وقت قامت مجموعات من "الحرية والتغيير" مساء الخميس، بعمليات إزالة واسعة للمتاريس في شوارع العاصمة الرئيسة وكذلك تنظيفها.

وقال البرهان، الخميس، إن المجلس توصل مع "الحرية والتغيير" لوقف التصعيد، مشيراً إلى أن المفاوضات تحركت في جو من التقارب مع هذه القوى، إلا أنه شدد على أن الخطاب العدائي ضد القوات المسلحة خلق نوعاً من الانفلات الأمني.

وأضاف: "شهدنا استمراراً في قطع الطرق والسكك الحديد والتصعيد ضد المجلس العسكري".

وردت قوى الحرية والتغيير، في وقت لاحق الخميس، على قرار المجلس العسكري، واصفة تعليق التفاوض بشأن المرحلة الانتقالية بـ"المؤسف".

كما تعهدت بمواصلة الاعتصام "بالقيادة العامة (لوزارة الدفاع) وكافة ميادين الاعتصام في البلاد"، والحفاظ على سلميته.