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تحذيرات أميركية لشركات الطيران فوق مياه الخليج

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حذرت الولايات المتحدة شركات الطيران المدني التي تنفذ رحلات في منطقة الخليج من زيادة المخاطر التي تواجهها طائراتها نتيجة لتصعيد التوتر في المنطقة. وسلمت إدارة الطيران الفدرالية الأميركية، إلى الدبلوماسيين الأميركيين في الكويت والإمارات بيانا تنبيهيا مؤرخا بيوم الخميس الماضي، حذرت فيه شركات الطيران من زيادة المخاطر خلال رحلاتها فوق الخليج العربي وخليج عمان، وأكدت ضرورة أن تكون جميع الطائرات المتواجدة في أجواء المنطقة على دراية بشأن "تكثيف الأنشطة العسكرية وتصعيد التوتر السياسي".

وينص البيان على أن هذه الظروف تشكل خطر "سوء التقدير والتعرف الخاطئ" على الطائرات المدنية خلال تحليقها في أجواء المنطقة، محذرا أيضا من إمكانية أن تواجه تلك الطائرات مشاكل في عمل أجهزة الملاحة والاتصالات "دون إبلاغ مسبق تقريبا أو دونه إطلاقا".


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