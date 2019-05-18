واشنطن توافق على صفقة صواريخ لكوريا الجنوبية

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون"، أن وزارة الخارجية وافقت على مبيعات محتملة لصواريخ دفاع جوي بقيمة 314 مليون دولار لكوريا الجنوبية مع تجدد التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية على موقعها الإلكتروني، إن كوريا الجنوبية طلبت شراء ما يصل إلى 94 من صواريخ ستاندرد-2 التي تستخدمها السفن لمواجهة تهديدات جوية وكذلك 12 نظاماً إرشادياً ومساعدة تقنية بقيمة إجمالية تصل إلى 313.9 مليون دولار.

وتأتي الصفقة المقترحة بعدما انتقدت كوريا الشمالية في الآونة الأخيرة المشتريات الدفاعية لكوريا الجنوبية بما في ذلك وصول أول طائرة شبح من طراز إف-35.

وتستخدم كوريا الجنوبية بالفعل صواريخ ستاندرد-2 التي تصنعها شركة رايثيون لكنها تبني المزيد من المدمرات التي تملك قدرات دفاع صاروخي ومجهزة بهذه الصواريخ.

وفي سياق منفصل قالت وكالة التعاون الأمني، إن اليابان حصلت أيضاً على موافقة لشراء صواريخ متوسطة المدى من واشنطن بقيمة 317 مليون دولار. اقرأ أيضاً.. أميركا وفرنسا واليابان وأستراليا تجري أول تدريبات بحرية مشتركة

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