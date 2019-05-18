الآلاف يتظاهرون في فيينا للمطالبة بانتخابات مبكرة

رافق اجتماع الأزمة في ديوان المستشارية النمساوية المنعقد في فيينا، اليوم السبت، احتجاجات شعبية على خلفية فضيحة الفيديو الخاصة بهاينتس-كريستيان شتراخه، النائب المستقيل للمستشار النمساوي.
وبحسب بيانات الشرطة، تجمهر في ميدان "بالهاوسبلاتس" وسط العاصمة النمساوية ما يتراوح بين ألفين و ثلاثة آلاف متظاهر مطالبين بإجراء انتخابات مبكرة.
ويرى المتظاهرون أن استقالة شتراخه من كافة مناصبه السياسية غير كاف كعاقبة لفضيحة الفيديو الذي ظهر فيه وهو يقدم وعوداً لقريبة مزعومة لأحد الأثرياء الروس بإرساء عطاءات حكومية عليها حال دعمت الحملة الانتخابية لحزب الحرية النمساوي عام 2017.
وتم تسجيل هذا اللقاء سراً، وقامت مجلة "دير شبيجل" وصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية، أمس الجمعة، ببث الفيديو السري.
وتُجرى مشاورات في ديوان المستشارية النمساوي اليوم حول استمرار الائتلاف الحاكم الحالي بقيادات جديدة من جانب حزب الحرية النمساوي أو إجراء انتخابات مبكرة.
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