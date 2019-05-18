البحرين تحذر مواطنيها من السفر إلى إيران والعراق

أهابت وزارة خارجية مملكة البحرين بالمواطنين عدم السفر إلى كل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية العراق في الوقت الراهن، نظرًا للأوضاع غير المستقرة التي تشهدها المنطقة والتطورات الخطيرة والتهديدات القائمة، وما تحمله من مخاطر كبيرة على الأمن والاستقرار.

وشددت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء البحرين "بنا"، اليوم السبت، على ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر.

ودعت الوزارة كافة المواطنين المتواجدين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وجمهورية العراق إلى ضرورة المغادرة فورًا وذلك ضمانًا لأمنهم وحفاظاً على سلامتهم. اقرأ أيضاً.. واشنطن: سحب دبلوماسيين من العراق سببه تهديد وشيك مرتبط بإيران

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