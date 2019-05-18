استقالة نائب المستشار النمساوي بعد نشر مقطع فيديو سري

قدم نائب المستشار النمساوي وزعيم اليمين المتطرف، هانز كريستيان شتراخه، استقالته في أعقاب نشر مقطع فيديو سري، يعرض فيه تعاقدات حكومية مقابل الحصول على دعم سياسي.

وأضاف شتراخه أنه قدم استقالته للمستشار النمساوي، زباستيان كورتس، في وقت سابق من، اليوم السبت، للحيلولة دون انهيار الائتلاف الحاكم بين حزب الشعب المحافظ بزعامة كورتس، وحزب الحرية بزعامة شتراخه.

وعلى الرغم من أنه أصر على أنه لم ينتهك أي قوانين، أقر شتراخه بتورطه في "عمل محرج للغاية، تحت تأثير الكحول"، حيث ظهر في مقطع فيديو يعرض فيه تعاقدات بشأن البنية التحتية على امرأة تظاهرت بأنها من أثرياء روسيا، خلال لقاء في جزيرة إبيزا في يوليو 2017 .

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