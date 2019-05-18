كوريا الشمالية تطلب مساعدة الأمم المتحدة بشأن سفينتها "المصادرة"

قالت وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية اليوم السبت (18 مايو أيار) إن كوريا الشمالية طلبت من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش التدخل في مسألة مصادرة الولايات المتحدة "بشكل غير قانوني" لإحدى سفنها التجارية.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة قوله في رسالة بعث بها إلى جوتيريش.

يأتي احتجاج بيونج يانج للأمم المتحدة وسط توترات متزايدة منذ انهيار ثاني اجتماع قمة عقد في هانوي في فبراير بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الأميركي دونالد ترامب والذي استهدف نزع سلاح كوريا الشمالية النووي.

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وطلبت الرسالة أيضاً من جوتيريش اتخاذ "إجراءات عاجلة" وزعمت أن واشنطن انتهكت سيادة كوريا الشمالية وخرقت مواثيق الأمم المتحدة.

وقالت كوريا الشمالية إن مصادرة السفينة تمثل خرقا لروح القمة وطالبت بإعادتها دون تأخير.