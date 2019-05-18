كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعيين رئيس جديد لجهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في ظل التوتر والتصعيد المستمرين بين إيران والولايات المتحدة، أعلن الحرس الثوري، اليوم السبت، عن تغييرات جديدة في جهاز الاستخبارات التابع له.

وأفادت القناة بأنه تم تعيين، حسين طائب، رئيسا جديدا لجهاز استخبارات الحرس الثوري، واللواء حسن محققا نائبا له.

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وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من إصدار المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، قرارين عيّن بموجبهما الأميرال، علي فدوي، نائبا للقائد العام لقوات الحرس الثوري، والعميد محمد رضا نقدي مساعدا تنسيقيا لقائد الحرس الثوري.