كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الأوكراني الجديد: سنستعيد القرم بغض النظر عن طول الطريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الرئيس الأوكراني المنتخب حديثا، فلاديمير زيلينسكي، عن ثقته في أن أوكرانيا ستعيد شبه جزيرة القرم.

وصرح زيلينسكي بذلك في رسالة نشرها عبر صفحته على موقع "الفيسبوك" تكريما ليوم ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية التي ارتكبت في القرم، والتي يتم إحياء ذكراها اليوم في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي "أنا أؤمن بأننا سنحرر وطن التتار من الاحتلال. وبغض النظر عن طول الطريق إلى عودة القرم، سنجتازه معا (مع تتار القرم). سنفعل ذلك معًا. ولا ننسى أن أحلك الليالي تنتهي بالفجر".

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يُشار إلى أن شبه جزيرة القرم، ومدينة سيفاستوبول، انضمتا إلى روسيا، بعد الاستفتاء الذي جرى فيهما في 16 مارس من عام 2014، بعد أن أيد خلاله معظم السكان الخروج من قوام أوكرانيا، والانضمام إلى روسيا.

وأعلنت موسكو في أكثر من مناسبة، أن سكان شبه جزيرة القرم قد صوتوا لصالح إعادة الوحدة مع روسيا من خلال الوسائل الديمقراطية، وفي إطار الامتثال الكامل للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.