كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البابا فرنسيس يقبل استقالة الأسقف البرازيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الفاتيكان، في بيان، إن البابا فرانسيس وافق يوم الجمعة على استقالة أسقف برازيلي يشتبه في قيامه بابتزاز القساوسة والتستر على الإيذاء الجنسي.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية، أن فيلسون دياس دي أوليفيرا، 60 عامًا، اعترف للشرطة البرازيلية في أبريل أنه قام بجمع 4000 دولار من أموال الرعية للاستخدام الشخصي، وأخبرهم، أنه فعل ذلك لأنه كان يواجه صعوبات مالية،

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وزعم "دياس"، أيضًا، أنه حمى كاهن متهم بالاعتداء الجنسي.

أعلن الفاتيكان، أن البابا فرنسيس قبل استقالة الأسقف، لكنه لم يوضح سبب ذلك مطلقًا.