كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد "فيديو الفضيحة".. نائب مستشار النمسا يقدم استقالته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نائب المستشار النمساوي استقالته، السبت، بعد الكشف عن محاولته الحصول على دعم مالي من روسيا عام 2017، في فضيحة مدوية لأحد أبرز قيادات اليمين المتشدد في القارة قبل أسبوع من الانتخابات الأوروبية.

وقال النائب هاينز كريستيان شتراخه (يمين قومي) في مؤتمر صحفي في فيينا: "قدمت للمستشار سيباستيان كورتس استقالتي من مهامي كنائب مستشار وقبلها".

وأضاف شتراخه الذي شكل حكومة مع المستشار المحافظ كورتس في نهاية 2017: "ارتكبت هفوة ولا أريد أن يشكل ذلك ذريعة لإضعاف التحالف".

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ونشرت صحيفتان ألمانيتان لقطات مصورة لشتراخه، وهو يعرض على ما يبدو عقودا حكومية مربحة لمتبرعة روسية محتملة.

وأثارت هذه الفضيحة تكهنات بشأن مستقبل الائتلاف الحاكم بين حزب شتراخه (الحرية) المناهض للهجرة، وحزب كورتس (الشعب) الذي يمثل يمين الوسط.

ونشرت صحيتا "زودوتشيه تسايتونغ" اليومية و"دير شبيغل"، الجمعة، مقتطفات من تسجيل مصور سري يظهر ستراشي وهو يعرض عقودا حكومية على امرأة روسية إذا اشترت صحيفة نمساوية ودعمت حزبه ماديا.