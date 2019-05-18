كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في أول مؤتمر صحفي له.. رئيس الوزراء الهندي يرفض الأسئلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حضر رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، الذي تولى السلطة لمدة خمس سنوات، أول مؤتمر صحفي له على الإطلاق في الهند يوم الجمعة، لكنه رفض أن يتلق أي أسئلة، مما أثار سخرية من الصحفيين وأحزاب المعارضة التي تسعى إلى الإطاحة به في انتخابات تنتهي يوم الأحد.

وحسبما أوردت صحيفة "بيزنس توداي"، لم يسبق لـ"مودي"، أحد أكثر الخطباء السياسيين الموهوبين في الهند، أن تحدث في مؤتمرًا صحفيًا في الهند، على الرغم من أنه أجرى العديد من المقابلات الشخصية مع وسائل الإعلام المحلية وتلقى أسئلة من الصحفيين في لندن في العام 2015.

وفي المؤتمر الصحفي، الذي دعا إليه أميت شاه، زعيم حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، قال "مودي"، إنه واثق من الحصول على فترة ولاية ثانية عندما يتم الإعلان عن نتائج الانتخابات الوطنية المتعاقبة التي استمرت 39 يومًا في 23 مايو.

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وأضاف رئيس الوزراء الهندي، أنه: "مع انتهاء الحملة الانتخابية أعتقد أن هذه هي المرة الأولى منذ فترة طويلة تفوز فيها حكومة الأغلبية بفترة ولاية ثانية بأغلبية. إنه شيء عظيم".

وعندما سأله أحد الصحفيين، حوله رئيس الوزراء، البالغ من العمر 68 عامًا، إلى شاه - منظم المؤتمر - قائلًا: "أنا جندي منضبط (من الحزب)، الرئيس هو كل شيء بالنسبة لي".