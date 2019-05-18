انقلاب شاحنة محملة بالمساعدات الرمضانية في أزيلال..إصابة خطيرة للسائق

تعرضت شاحنة محملة بالمساعدات الرمضانية، لحادث سير صباح اليوم السبت، بينما كانت متجهة نحو أحد الدواوير بأزيلال لتقديم المساعدات.

وقالت مصادر محلية من عين المكان ل “اليوم24″، إن حادث انقلاب الشاحنة صباح اليوم السبت، بطريق أين عباس التابعة لإقليم أزيلال، خلف إصابة السائق إصابة خطيرة .

وأضاف المصدر ذاته، أن الشاحنة المحملة بالمساعدات، كانت قادمة من الرباط ومتوجهة نحو جبال تفانت اكمير، حيث فقد السائق التحكم في المقود فانزلقت به وانقلبت بالحافة.

وحلت بعين المكان، مختلف المصالح الأمنية وعناصر الوقاية المدنية، حيث تم نقل السائق إلى قسم المستعجلات بمستشفى أزيلال لتلقي العلاج.