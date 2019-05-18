العثماني: هناك من يشتغل بمنطق انتخابات 2021..والشعبوية الكل خاسر فيها!

اعتبر سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن “الظروف الإقليمية والدولية فيها صعوبات، مشددا على أنه في وقت الصعوبات يظهر نبوغ وحكمة شعبنا، لنبحر رغم الزوابع والقلاقل وانتم تعرفون ما يعيشه محيطنا”.

واعتبر العثماني، صباح اليوم السبت، في افتتاح اجتماع اللجنة الوطنية للحزب، بالمقر المركزي للحزب بالرباط، أن حزبه “حزب وطني ينطلق من المرجعية الإسلامية”، مضيفا، “هذا خطنا العام لا تراجع عنه، ويجب أن نتحلى بنفس الوطنية والإصلاحية، حيث لمصلحة الوطن الأولوية رغم الضربات التي تلقاها الحزب”.

ويرى العثماني أن حملات التشويش والتبخيس تستهدف حزبه فقط، وقال: “منجزات الحكومة تنسب للقطاعات الحكومية وفشل قطاع حكومي في ملف ما يدبره الحزب، ينسب للعدالة والتنمية”.

وشدد المتحدث على أن هناك من يشتغل بمنطق انتخابات 2021، وقال: “نحن نشتغل بمنطق مصلحة الوطن، والآن يجب أن نشتغل بعيدا عن المنطق السياسوي”، مشيرا إلى أنه “في نهاية المطاف نضر الطبقة السياسية بالمنطق السياسوي الضيق، والمعارضة يمكن أن تقوم بدور المعارضة بنبل، دون أن تنساق وراء شعبوية الكل خاسر فيها”.