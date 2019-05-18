رباب عرافي تفوز بسباق الـ1500 متر بملتقى شانغهاي بأفضل توقيت عالمي للسنة

تمكنت العداءة المغربية رباب عرافي، صباح اليوم السبت، من الفوز بسباق الـ 1500 متر، ضمن منافسات الملتقى الماسي شنغهاي، ثاتي محطات الدوري الماسي، والذي يسجل حضور أبرز أبطال الألعاب الأولمبية.
عرافي أنهت سباق اليوم، بتوقيت أربع دقائق، وثانية و15 جزء من المائة، كأفضل توقيت عالمي في السنة، حسب الإحصائيات التي قدمها الملتقى، بعد الإنجاز المغربي لرباب عرافي.
صاحبة الـ 28 سنة سبق لها التتويج بذهبية الألعاب الإفريقية سنة 2012 والتي أقيمت ببورتو نوفو، يليها برونزية نفس الملتقى بعد سنتين في مراكش، في حين حققت الرتبة الثامنة عالمياً في سباق الـ 1500، في أخر بطولة لألعاب القوي بلندن (2017)
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