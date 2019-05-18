مسرحية طـه في حيفا | حيفا

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

التاريخ: 22/ 05/ 2019

الزمان: 22:30

المكان: مركز الكرمل، حيفا

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بعد جولة عروض بدأت من حيفا وتنقّلت في فلسطين، عمّان، الجزائر، الدوحة، واشنطن، لوكسمبورغ، لندن، ادنبرا، مانشستر، أديلايد، ولونغونغ، سيدني، سنغافورة، وتورونتو تعود إلى حيفا مسرحية "طه" عن الشاعر الفلسطيني طه محمد علي الذي سلّم نفسه للشّعر بعد أن حاول إحباطه على مدار أكثر من 50 سنة. فخسارته لبيته وحبيبته وأصدقائه ودكّانه في صفورية عام 1948، واضطراره للعمل في عمر مبكّر لإعالة عائلة والده المقعد، جعلاه يتنازل عن تحقيق نفسه كشاعر.

لكن الحلم أكبر من الواقع؛ فيفرض نفسه على حامله وحالمه ليحقق لنا شاعرًا رقيقًا عميقًا يسبق زمانه ومكانه ليتفرّد بلغة لا تشبه أحدًا بتاتًا، مع أنها تشبهنا كلنّا بنفس الوقت.

إنها ليست مسرحية عن مأساة شاعر؛ هذه مسرحية عن انتصار شاعر على الحياة، تلك الحياة التي لم تسمح له أبدًا بممارسة ما يحبّ، لكنه استطاع أن يتحرّر منها ويتعالى عليها ليفرض عليها واقعًا جديدًا.

طه محمد علي هو الصورة الجميلة المتفائلة عنّا.

حكاية طه محمد علي هي حكاية مليون ونصف مليون فلسطينيّ بقوا في أرضهم بعد احتلال عام 1948 في كل تخبطاتها وازدواجيّاتها وعدم طبيعيّتها. لكنّ ما يجعلها فريدة وخاصة أنها حكاية شاعر لم يتوقف عن العشق للحظة.

مسرحية "طه"

تأليف وتمثيل: عامر حليحل.

إخراج: يوسف أبو وردة.

دراماتورج: علاء حليحل.

ديكور وملابس: أشرف حنّا.

موسيقى: حبيب شحادة حنّا.

إضاءة: فراس طرابشة.

مدير إنتاج: بشّار طرابشة.

إنتاج: مسرح "مرايا" ومؤسسة "قديتا للثقافة والفنون".

بدعم: مؤسسة عبد المحسن القطان.

تمت كتابة المسرحية بالاستناد إلى كتاب سيرة حياة الشاعر "فرحي لا علاقة له بالفرح"، للكاتبة أدينا هوفمان، وعلى أعمال الشاعر.

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