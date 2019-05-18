معرض أعمال مجرّدة | رام الله

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: 22/ 05/ 2019 الزمان: 20:00 المكان: جاليري ون، رام الله Advertisements يفتح جاليري ون أبوابه في الموقع الجديد مع مجموعة مختارة من الأعمال الفنية التجريدية للفنانين الفلسطينيين؛ سامية حلبي وسمير سلامة وإبراهيم النوباني وزهدي قدري ونبيل شحادة ومحمد صالح خليل. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

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