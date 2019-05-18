القدس - بواسطة محمد عز العرب -
التاريخ: 21/ 05/ 2019
الزمان: 21:00
المكان: مركز خليل السكاكيني الثقافي، رام الله
المحاضرة الثانية ستتحدّث عن نقوش فلسطين بدءًا من القرن الثامن عشر قبل الميلاد، بما يشمل فترة الهكسوس، وعلى الأخص النقوش التي عُثر عليها في جنوب فلسطين. كذلك سيجري الحديث عن النقوش العربية في فلسطين بدءًا من القرن السادس عشر قبل الميلاد وحتى القرن التاسع قبل الميلاد. هذا إضافة إلى تناول أقدم النقوش الفينيقية في فلسطين.
إن الفكرة المركزية للمحاضرتين تتمحور حول دور فلسطين في نشوء الأبجدية، وحول كيف قُرئت نقوش فلسطين بطريقة خاطئة ومغرضة، ثم كيف علينا أن نعيد قراءتها.
زكريا محمد شاعر وكاتب وباحث فلسطيني من مواليد 1950، عمل محررًا وكاتبًا صحفيًّا لسنوات طويلة. صدرت له كتب عديدة في الشعر، الرواية، الميثولوجيا، وأدب الأطفال. وهو عضو مؤسس وعضو مجلس الأمناء لمركز مسارات، صدر له: ديانة مكّة في الجاهليّة: كتابُ الميسر والقداح؛ ديانة مكّة في الجاهليّة: الحمس والطلس والحلّة؛ مضرّط الحجارة: كتابُ اللقب والأسطورة؛ ذاتُ النحيين: الأمثال الجاهليّة بين الطقس والأسطورة؛ نقوشٌ عربيّة قبل الإسلام؛ اللغز والمفتاح: رُقم دير علا ونقوس سيناء المبكّرة.
لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.
كانت هذه تفاصيل خبر محاضرة فلسطين والأبجدية يقدمها زكريّا محمد | رام الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.