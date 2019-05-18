محاضرة فلسطين والأبجدية يقدمها زكريّا محمد | رام الله

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

التاريخ: 21/ 05/ 2019

الزمان: 21:00

المكان: مركز خليل السكاكيني الثقافي، رام الله

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المحاضرة الثانية ستتحدّث عن نقوش فلسطين بدءًا من القرن الثامن عشر قبل الميلاد، بما يشمل فترة الهكسوس، وعلى الأخص النقوش التي عُثر عليها في جنوب فلسطين. كذلك سيجري الحديث عن النقوش العربية في فلسطين بدءًا من القرن السادس عشر قبل الميلاد وحتى القرن التاسع قبل الميلاد. هذا إضافة إلى تناول أقدم النقوش الفينيقية في فلسطين.

إن الفكرة المركزية للمحاضرتين تتمحور حول دور فلسطين في نشوء الأبجدية، وحول كيف قُرئت نقوش فلسطين بطريقة خاطئة ومغرضة، ثم كيف علينا أن نعيد قراءتها.

زكريا محمد شاعر وكاتب وباحث فلسطيني من مواليد 1950، عمل محررًا وكاتبًا صحفيًّا لسنوات طويلة. صدرت له كتب عديدة في الشعر، الرواية، الميثولوجيا، وأدب الأطفال. وهو عضو مؤسس وعضو مجلس الأمناء لمركز مسارات، صدر له: ديانة مكّة في الجاهليّة: كتابُ الميسر والقداح؛ ديانة مكّة في الجاهليّة: الحمس والطلس والحلّة؛ مضرّط الحجارة: كتابُ اللقب والأسطورة؛ ذاتُ النحيين: الأمثال الجاهليّة بين الطقس والأسطورة؛ نقوشٌ عربيّة قبل الإسلام؛ اللغز والمفتاح: رُقم دير علا ونقوس سيناء المبكّرة.



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