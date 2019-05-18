انت الان تتابع تفاصيل خبر مقتل 5 أطفال في تفجير بأفغانستان والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 18 مايو 2019 03:49 مساءً - قتل 5 أطفال على الأقل وأصيب 20 آخرون، اليوم السبت؛ من جراء انفجار هزّ ولاية هرات، غربي أفغانستان.

ونقلت وكالة باجواك الأفغانية عن السلطات المحلية أن انفجار دراجة نارية مفخخة وقع في منطقة أوبا بولاية هرات.

Advertisements

من جهته قال المتحدث باسم والي هرات، جيلاني فرهاد، إن تفجير الدراجة وقع في قضاء"أوبا" التابع للولاية، في أثناء مرور سيارة قائمقام القضاء، رحيم الدين سرفرزي.

فرهاد الذي أكد وقوع قتلى وجرحى لم يفصح عن مصير القائمقام، بحسب وكالة "الأناضول".

ولم تعلن أي جماعة مسلحة عاملة في المنطقة مسؤوليتها عن هذا الاعتداء حتى الآن.