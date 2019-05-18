كريستيانو يتبرع بـ 1.5 يورو لافطار الصائمين في غزة

رياضة 2019-05-18 | 15:31 4 مشاهدة أكدت وسائل إعلام برتغالية، أن نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو ، تبرع بمبلغ 1.5 مليون يورو للشعب الفلسطيني، وتحديداً غزة. وذكرت محطة telesurtv البرتغالية عبر موقعها الإلكتروني، ان "رونالدو خصص المبلغ لينفق على موائد إفطار في رمضان للصائمين في غزة". وليست تلك المرة الأولى التي يتبرع فيها رونالدو لجمعيات خيرية بالشرق الأوسط، إذ سبق له وأن تبرع سابقاً لأطفال سوريا وفلسطين أكثر من مرة، وشارك في حملات إعلامية دولية لإنقاذ اللاجئين الذين يعانون في المخيمات.



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