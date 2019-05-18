صافرة عراقية تضبط مواجهة استرالية يابانية في دوري الابطال

رياضة 2019-05-18 | 15:19 294 مشاهدة اعلن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، عن حكام مباريات الجولة الاخيرة من دوري المجموعات بدوري أبطال آسيا 2019. واناط الاتحاد قيادة مباراة فريقي سدني الأسترالي وكاوزاكي الياباني، الى طاقم تجكيم عراقي يتألف من مهند قاسم حكماً للساحة ويساعده كل من واثق مدلل وميثم خماط وزيد ثامر. وستقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل، حيث ستكون مباراة مصيرية يتنافس من خلالها الفريقين على بطاقة الوصافة.



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