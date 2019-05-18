الجنابي: الحلبوسي افشل مخططات الحرس القديم بادارته الجيدة للبرلمان

وقال الجنابي في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إنه "في وقت تتشابك فيه خيوط اللعبة السياسية على جميع مستوياتها المحلية والاقليمية والدولية نجد عراقنا الجربح في عين العاصفة من جديد ويتعرض لخطر شديد بسبب أجواء الصراع الاميركي الإيراني (فكي الكماشة التي تطبق علينا) وبينما كان يفترض بالقوى السياسية العراقية رص صفوفها لتجنيب العراق الهزات السياسية والأمنية المتوقعة، ها هم الحرس القديم ينبرون مرة اخرى لاستغلال الوضع السيء ليحيطوا بمكرهم ضد كل من يحاول ان يبني عراقا ديمقراطيا مفعما بروح الشباب تلك الروح التي يمثلها الحلبوسي والجمع الخير من الاخوة القادة الشباب الذين يحاولون جاهدين انقاذ عراقنا الحريح ويقفون في مواجهة الوجوه القديمة".واضاف، ان "تلك الوجوه ارتبطت بها أسوأ الملفات السياسية وعرفوا بإهدارهم أموال العراق لمصالحهم الخاصة ولتغذية الفرقة والطائفية المقيتة، ها هم يستديرون ناحية تحالف المحور الوطني لتمزيقه والتسبب بإرباك الوضع السياسي العراقي برمته، وذريعتهم المعلنة في هذا التحرك ان ما جرى في مجلس محافظة نينوى الذي انتخب منصور المرعيد محافظا لنينوى، لكن العارفين ببواطن الأمور يعرفون جوهر الخلاف جيدا ويعرفون أنه يتعلق تحديدا بالسيد محمد الحلبوسي الذي افشل مخططاتهم وعرى أداءهم السياسي السيء طوال سنوات، وذلك من خلال ادارته الجيدة للبرلمان ومساهمته الكبيرة في إشاعة جو من الهدوء السياسي كان العراق أحوج ما يكون له في مرحلة ما بعد داعش".وتابع، أن "المعركة واضحة الأهداف، فالمطلوب الان ازاحة الدماء الشابة التي تدير مجلس النواب ومعها ازاحة المنهج الجديد في تسوية الملفات العالقة في شتى المجالات، ذلك ان هذا المنهج بات يشكل خطرا عليهم وعلى أجنداتهم التي خدعوا بها الجمهور طويلا، وهذا الامر بات معروفا من طرف جمهورنا الذي كلفنا بتمثيله سواء في نينوى او في صلاح الدين او الأنبار او ديالى وبغداد، بل كافة مدن العراق، ناهيك عن رموز العملية السياسية ممكن يتفهمون الدوافع جيدا خصوصا انها ارتبطت باسماء لها خزين سيء في ذاكرة الناس".

ولفت الى ان "المعركة طويلة وستشهد فصولا أخرى لكن الخاتمة ستكون بصالح الجماهير التي كلفتنا بالدفاع عن مصالحهم".

