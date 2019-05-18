زيدان: انا من يتخذ القرارات في الريال وإلا سأرحل

وسائل الإعلام الإسبانية، كشفت خلال الأيام القليلة الماضية أنّ مواجهة ريال بيتيس الأخيرة في مسابقة الليجا هذا الموسم، ستكون الأخيرة للثنائي، حيث يريد زيزو التخلص من بيل، وخضع لضغوطات النادي بشأن مستقبل نافاس وأخبره بأنه سيرحل.وقال زيدان في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة ريال بيتيس: "المباراة الأخيرة لجاريث بيل غدًا؟ لا، غدًا سيكون مع المجموعة وهذا كل شيء، الشيء الوحيد الذي يُمكنني قوله، أننا سنرى إذا ما كان سيشارك كأساسي أم لا".

وأضاف: "لا أستطيع أنّ أخبرك إذا ما كانت المباراة الأخيرة لجاريث بيل أم لا، أنا لا أعرف، نحن نختتم الموسم، وهناك تغييرات ستحدث، لكنني لا أعرف ماذا سيحدث".

وواصل: "لقد تحدثت مع الجميع عن الموسم المُقبل، بالفعل ستكون هناك تغييرات، لكنني لا أعرف كما قلت إذا ما كانت هذه هي المباراة الأخيرة لبيل".



وردًا على "هل غدًا ستكون مباراة خاصة لنافاس كونها الأخيرة؟"، قال: "أنا لا أرى الأمر هكذا، هناك الكثير من الحديث حول ما سيحدث إذا سيبقي أو سيذهب أو إذا قلت وداعًا لكيلور أم لا؟".

وأكمل: "نحن نركز فقط على مباراة الغد، هذا ما قتله، في العام المقبل، سيكون هناك حارس مرمى واضح، وأنا لا أريد التحدث عن أي شيء آخر".

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وبسؤوله "إذّا يبدو أنّ الصحفيين يكذبون! ألم تتحدث مع كيلور؟"، أجاب: "اكتبوا ما تريدون، أنا لا أقول أنكوا تكذبون، لكن من يعرف ماذا قلت لكيلور؟، فقط هو وأنا من نعرف، انت لا تعرف شيئَا".

واستكمل: "نافاس لديه عقد هُنا، وسنرى لاحقًا، عندما يبدأ الموسم الجديد، من هو الحارس الأول والثاني والثالث".

وردًا على "هل سيكون قرارك أم قرار النادي؟"، أجاب: "أنا بالطبع، برأيك من يصنع الفريق؟ إذا لم أفعل ما أريد، سأرحل، أنا المدرب وأنا من أقرر من يلعب ومن يجلس على مقاعد البدلاء، وإذا حدث غير ذلك سأرحل".

