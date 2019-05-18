وأشارت الصحيفة في تقرير آخر نشرته اليوم إلى أن الجنرال كين البالغ من العمر 76 عاما، وهو من قدامى المحاربين في حرب فيتنام وتولى في السابق قيادة بعض وحدات النخبة في الجيش الأمريكي، لا يزال منذ تقاعده في عام 2003 شخصية مؤثرة في واشنطن ويتمتع بثقة جميع رؤساء البلاد، وحتى أن ترامب اقترح عليه في عام 2016 حقيبة وزير الدفاع، لكنه رفض.
ويقف كين والجنرال الآخر ديفيد بتريوس وراء قرار إدارة الرئيس السابق جورج بوش الابن إرسال 30 ألف عسكري أمريكي إلى العراق عام 2007.
ولفتت "تايمز" إلى أن ترامب كثيرا ما يلجأ إلى نصائح الجنرال كين حين يواجه مواقف متضاربة لدى مستشاريه الرسميين.
ولم تكشف الصحيفة عن مضمون المشاورات الأخيرة بين ترامب وكين، مشيرة إلى أنها تأتي على خلفية مخاوف من أن النهج الصارم الذي يتبعه مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون بولتون قد يضر باستراتيجية ممارسة "أقصى ضغط" على إيران دون اللجوء إلى خيارات عسكرية.
وخلصت الصحيفة إلى أن ترامب يسعى إلى استعادة السيطرة على إدارته، خوفا من أن تصعيد الخلافات بين مستشاريه قد يؤدي إلى تورط الولايات المتحدة في حرب جديدة بالشرق الأوسط، وأن رئيس الدولة سبق أن أكد للبنتاغون عدم نيته خوض الحرب مع إيران.
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة بريطانية: ترامب يلجأ إلى حليف قديم بشأن التوتر مع إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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